ADIO, BALACI! | A cerut ca numarul pe care-l poarta sa fie RETRAS! Gestul superb al lui Mateiu

Mijlocasul Craiovei e gata sa renunte la numarul pe care-l poarta pentru a onora memoria lui Balaci.

Mateiu crede ca CSU ar trebui sa retraga tricoul cu numarul 8, facut celebru de Balaci in cei mai buni ani ai sai.



"As vrea ca numarul 8 sa ramana al Minunii Blonde, Ilie Balaci", a spus Mateiu.



"Craiova traieste acum momente de priveghi, cadem in derizoriu daca vorbim despre asemenea subiecte in prezent. O sa avem timp si pentru astfel de lucruri mai tarziu", a comentat un oficial al clubului pentru Gazeta Sporturilor.