Adrian Mutu s-a implicat direct în campania de mercato a lui Rapid, iar Gigi Becali, patronul de la FCSB, și Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, au dezvăluit că antrenorul giuleștenilor a fost cel care a sunat conducerea rivalelor pentru a face oferte.

Cristi Balaj, după oferta Rapidului pentru Ciprian Deac: "Lipsă de respect!"

Gigi Becali și Cristi Balaj au reacționat dur după ce Rapid și-a manifestat interesul pentru jucători precum Florinel Coman sau Ciprian Deac. Omul de afaceri de la FCSB a catalogat drept "caterincă" inițiativa lui Mutu, în timp ce Balaj a spus că "era o oarecare veselie" în jurul celui care vorbea la telefon.

Pentru Florinel Coman, Rapid ar fi oferit două milioane de euro, în timp ce pentru Deac suma ar fi fost de 250.000 de euro. De asemenea, giuleștenii s-au interesat și de Darius Olaru, mijlocașul lui FCSB.

"250.000 a fost oferta telefonică a Rapidului pentru Deac. Doar o discuție, în scris nu avem absolut nimic. O discuție amiabilă între Bogdan Mara și o persoană din cadrul clubului. După care, a sunat și Adrian Mutu. Era o oarecare veselie în jurul celui care vorbea la telefon. A oferit o sumă de 250.000 de euro. Această ofertă telefonică este jignitoare pentru Deac, o lipsă de respect pentru un jucător de o asemenea valoare.



Refuzul a fost puțin spus categoric, nici nu s-a pus în discuție. Am zâmbit cu amărăciune când am auzit de această discuție. Putea să existe și o ofertă mai dezastruoasă sau neprofesionistă dacă încercau să cumpere sigla clubului. Deac e un jucător emblematic, care sper să accepte să rămână în cadrul clubului după ce își va încheia activitatea", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Gigi Becali critică implicarea lui Adrian Mutu în negocierile pentru transferuri

Gigi Becali a vorbit despre interesul pentru Florinel Coman, spunând că Mutu i-a oferit două milioane de euro în schimbul său. Patronul a spus că nu ar fi dispus să își cedeze fotbalistul pentru o asemenea sumă și a dezvăluit că ar accepta să îi vândă pe Coman și Olaru în schimbul sumei de 10 milioane de euro.

„Eu, dacă vreau să vând o marfă, nu contează cine o cumpără, ci cine are bani. Eu nu mă supăr dacă face o ofertă. Mă cunoști pe mine? Ce, eu îl pun pe Dică vreodată să dea telefon la patron? M-a sunat pe mine Mutu. Nici n-a spus de Olaru, a zis de Coman, că dă 2 milioane. 2 milioane nu e jignitor. I-am zis: 'Băi, Adriane, nu îl dau pe Coman'. În prisma jucătorului Mutu se bucură de o simpatie și respect, dar nu putem numai în prisma jucătorului de valoare să ținem cont, trebuie să ne mai uităm și la caracter.

Nici n-a fost vorba de Olaru. Dacă tu ești patron, Șucu sau Angelescu, să zică ei că îl vor pe Coman. Cum să dai dacă tu vezi că am 5 milioane acasă pe Olaru și tu vii și îmi spui că dai 1,5 milioane? Poți să faci, dar e de râs și de circ. Dacă tu ești patron și pui antrenorul să negocieze, iar ești de circ. Eu nu cred că Șucu îl pune pe vânzătorul de mobilă să negocieze mobilă în Italia. Consultă-te cu antrenorul, dar dă tu telefon. M-au enervat în primă instanță, dar n-are rost.

Fiecare pasăre pe limba ei piere. Ei și-au luat puțin avânt, o să-i vedem peste vreo 5-6 etape. Dă 10 milioane și îi iei pe Coman și Olaru dacă vrei să faci centenar, altfel nu poți să-i iei. Dar să vedem, se duc ăia la ei? Dacă pleacă Coman, la mine are 20.000 sau 25.000. Dacă pleacă la 20.000, va vrea 25.000. Olaru are vreo 15, va vrea și el 20. Dacă te încarci cu 50.000 de euro pe lună, înseamnă că nu mai e de talia noastră, trebuie să meargă să joace prin Italia. Nu fac eu asta, care sunt mult mai bogat decât Șucu și atunci nu cred că Șucu, care e sub mine mult ca avere, poate să facă asemenea prostii.

Nu face, eu îl cunosc, e un om cumpătat, cuminte. Nu cred că e el de vină, nu face un om de calitate asemenea mizerii. Poate e chiar a lui Mutu, i-a venit lui, stătea la masă cu cineva și a zis să facă o caterincă. Nu cred că Șucu face caterincă, e un om cuminte, la locul lui. D-aia nici nu vreau să mă iau de el. Ce vină are el că unii angajați negociază ei și zic ei sume? Bine, Dică nu și-ar permite să facă asta, de exemplu”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.