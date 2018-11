"A fost o decizie fara cap, negandita!" Atac dur dupa ce Firea a inchis National Arena

Ciprian Ciucu, consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), a comentat pentru Sport.ro situatia deplorabila in care a ajuns suprafata de joc de pe Arena Nationala, dar a explicat si motivele pentru care starea gazonului va ramane, si in viitor, una ingrijoratoare.

"Primarul nu are solutii si atunci singura solutie pe care o are e sa inchida stadionul si sa vada daca se intampla ceva in aceste 3 luni. Adica tot ce nu a facut bine, de-a lungul timpului, a dus la aceasta situatie. S-a permis accesul catorva mii de copii pe gazon, pentru niste festivitati. A fost o decizie fara cap, negandita si fara masuri de protectie a gazonului. Pe langa faptul ca lucrarile care s-au facut totdeauna acolo s-au facut prost, nu s-au facut la conditii de calitate optime. Problemele astea sunt recurente, nu e ceva ce nu ar fi cunoscut. Atata timp cat nu ai un contract cu un operator si sa fie public, sa vezi ce scrie acolo, inclusiv penalitati si pierderi daca nu executa, te poti astepta la orice. Stiu eu ce s-a inteles Pandele cu Becali cand au batut palma?

Decizia de a da spre administrare gazonul si stadionul lui Becali mi se pare cusuta cu ata alba. A argumentat ca FCSB joaca des fotbal acolo. Ce legatura are una cu cealalta? FCSB joaca des fotbal acolo, dar trebuie sa plateasca pentru chirie un pret acceptabil si primaria trebuie sa obtina un profit din inchirierea acestui stadion. Aproape ca i-a dat stadionul lui Becali... nu e normal! Normal ar fi ca stadionul sa fie intretinut de catre una dintre multele structuri ale Primariei Capitalei. A fost la UTI, apoi la ALPAB, la Directia de Investitii a Primariei, la Becali, a fost plimbat...

Acum exista si o companie municipala sportiva infiintata de Gabriela Firea, care are ca obiect de activitate <administrarea bazelor sportive din Bucuresti>. Si eu ma intreb: de ce ii da lui Becali acest contract din moment ce are o firma dedicata acestui scop? Argumentatia dansei a fost ca facem firmele tocmai ca sa scapam de operatori economici externi, ca ar fi mai eficient. A trecut un an si jumatate de cand a infiintat firma. Intr-un an si jumatate ma gandesc ca firma asta ar fi trebuit sa fie competenta ca sa administreze si Arena Nationala.

Gabriela Firea nu gandeste clar, nu are o viziune pe ceva. Daca ii zice unul asa, face asa. Aici e clar ca a fost o influenta. Clanul Becali si familia Pandele sunt din aceeasi zona, adica sunt ceva rude, s-au nasit sau ce fac ei, clanurile, de obicei. Din punctul meu de vedere, contractul asta e cusut cu ata alba. Ceea ce ar fi trebuit sa faca Gabriela Firea, si echipa Firea in general, tocmai pentru ca Primaria nu are are aceste capacitati, desi consuma bani si pe acea companie municipala si pe alte contracte, ar fi fost sa achizitioneze de la operatori privati astfel de capacitati, pentru ca la stat nu exista. Si atunci, pe baza unei licitatii si pe baza unui caiet de sarcini foarte clar, nu a unui contract cu Becali, sa faca licitatie si sa atribuie sub contract si sub penalitati administrarea gazonului. Vreau sa vad si eu contractul cu Becali si ce penalitati sunt acolo! Ii pune fina nasului penalitati? I-a pus camatra cumatrului penalitati in contract? E o atribuire directa, nu a fost prezentat acel contract. E clar ca e conflict de interese cat casa si nu stiu de ce nu se sesizeaza Agentia Nationala de Integritate.

Au venit zilele trecute oficialii UEFA ca sa vada stadiul lucrarilor pentru gazduirea Euro 2020. Intrebarea e: care pregatiri? Timpul este extrem de scurt, nu exista niciun fel de pregatiri vizibile, nu am auzit si nu a venit din partea Consiliului General nici un plan. A venit acum doua luni ca sa ii dam de la Sectorul 2 la Primaria Capitalei un parc, dar am inteles ca ar fi interese pe chioscurile care functioneaza acolo, cine sa le administreze. Si justificau ei cu organizarea Euro 2020, ca sa amenajeze ei, ca acolo or sa vina turisti pentru meciuri. Asta e o gluma, avem nevoie de o analiza, de un plan, de un calendar, de bugete alocate masurilor. Nu stim ce locuri de cazare sunt, cum optimizam transportul, pentru ca fluxurile de transport se vor schimba in acea perioada in functie de meciuri. Eu nu am vazut nicio analiza pana in acest moment, nu am vazut niciun plan, nu am vazut buget. Mie mi-e frica sa nu improvizam la fata locului, cu <las’ ca merge si asa!>", a declarat Ciprian Ciucu pentru Sport.ro.



CE DECLARASE GABRIELA FIREA DESPRE INCHIDEREA ARENEI NATIONALE:



"Avand in vedere starea precara a gazonului de pe Arena Nationala, pe care a vazut-o toata lumea, nu e niciun secret, numai ca lumea nu stie in ce situatie ne aflam, ca DNA se ocupa de gazonul de la Arena Nationala, am luat hotararea de a inchide Arena Nationala pentru toate competitiile sportive si de alta natura pe toata perioada remedierii gazonului. Societatea care se ocupa in acest moment considera ca, in 2-3 luni de zile, gazonul va fi adus la o stare in care putem sa afirmam ca se vor putea desfasura competitii sportive sau de alta natura fara dificultati.

Cu Arena Nationala se intampla ca noi aveam un contract cu FCSB, care functiona foarte bine, un contract legal, bine fundamentat juridic prin care unul dintre cluburile care inchiria cel mai des Arena Nationala in vederea organizarii de competitii sportive achita contravaloarea mentenantei gazonului. O gazeta de sport, care si-a terminat subiectele sportive, ne-a facut plangere la DNA. DNA a inceput o ancheta in rem, s-a suspendat acel contract, deci am ramas fara contractul de mentenanta pe Arena Nationala".