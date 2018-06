Prima reactie a Simonei Halep dupa caricatura aparuta in Charlie Hebdo! Ce a spus despre huiduielile de pe National Arena pentru primarul Firea

Simona Halep a fost prezenta la primul turneu de hochei Simona Halep Challenge.

Numarul 1 mondial, Simona Halep, a fost prezenta la prima editie a turneului de hochei Simona Halep Challenge pe Patinoarul Tiriac-Telekom Arena din Otopeni. Au avut loc meciuri la categoriile Under 6, Under 8 si Under 10 si si-a incurajat propria echipa: "M-am atasat de hochei, ma bucur ca acesti copii sunt calzi cu mine" a spus Simona.

"Ar fi frumos sa avem un turneu de tenis in Romania, insa il avem pe cel international din iulie. Joaca toate fetele, e placut pentru Romania. M-am atasat de hochei fara niciun interes si obiectiv. Vreau ca aceste fete sa se bucure de acest sport si sa faca misare. Stiu sa patinez, cred ca ma descurc ok. Imi plac copiii, ma bucur sa-i vad atat de calzi cu mine. Nu prea cred ca voi participa la turneul de la Bucuresti, e zgura dupa iarba si e foarte greu sa ma acomodez", a spus Simona.

Simona le-a oferit flori copiilor.

Aceasta a fost intrebat si despre caricatura aparuta in revista de satira, Charlie Hebdo: "Nu vreau sa comentez acest lucru. Nu sunt in masura sa zic nimic despre asta" a fost mesajul Simonei.

Simona Halep a refuzat si sa vorbeasca despre momentul controversat de pe National Arena cand primarul Gabriela Firea a fost huiduita de fani atunci cand i-a predat cheia orasului.

"Nu am treaba cu politicul, eu am venit acolo sa ma bucur de trofeu alaturi de oamenii care ma sustin" a spus Simona Halep.