7 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

"Razboiul Clonelor" de la Tg. Jiu, doua meciuri ale echipelor rapidiste si duelul istoric Ripensia - UTA, printre partidele de interes.

1. Pandurii Lignitul Tg. Jiu - Viitorul Pandurii Tg. Jiu



Liga 2 / sambata, 24 august, 11.00 / Stadion Municipal Tudor Vladimirescu - Teren II Sintetic (Tg. Jiu)

Duelul „pandurilor” din Liga 2 pune fata in fata doua echipe cu aceleasi nume, conduse de Marin Condescu si Nicolae Sarcina, intr-o intalnire nemaivazuta in Romania de la cele dintre craiovenele CS ”U” si FC „U”. Desi echipa gazda este cea care detine marca si palmaresul gruparii-fanion a judetului Gorj, autoritatile locale s-au detasat de aceasta si au oprit finantarea, in timp ce adversara sa de sambata i-a clonat numele si, probabil, va juca pe noul stadion de 12.400 de locuri si 22 milioane de euro, in timp ce clubul lui Condescu trebuie sa se multumeasca cu terenul sintetic din imediata sa apropiere. Deocamdata ambele stau prost in clasament, gazdele pe locul 19, penultimul, in timp ce oaspetii se afla pe pozitia a 16-a, prima retrogradabila.

2. “U” Cluj - Gloria Buzau

Liga 2 / Duminica, 25 august, 15.00 / Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Intalnirea pune fata in fata doua dintre cele mai puternice echipe din Liga 2, ambele cu pretentii la promovare in acest sezon. Daca „U” Cluj se regaseste greu sub conducerea lui Cristi Dulca, in acest inceput de sezon (1 victorie, 2 infrangeri, 3 puncte, locul 12), buzoienii au deja 3 victorii in 3 meciuri si golaveraj +9, asa ca formatia lui Ilie Stan s-a instalat in pozitia de lider al clasamentului ligii secunde.

3. Ripensia Timisoara - UTA Arad

Liga 2 / Sambata, 24 august, 11.00 / Stadion Electrica (Timisoara)

Unul dintre derby-urile Vestului, partida pune fata in fata doua dintre numele cu rezonanta istorica din fotbalul romanesc. Daca Ripensia a fost desfiintata de regimul comunist, in 1948, si a fost reinfiintata, in 2012, pe sistemul socios, UTA a fost fondata in 1945 si a trecut prin turbulente in ultimii ani, care au dus la un faliment financiar. Ripensia, unul dintre cluburile de referinta in perioada interbelica, are 4 titluri de campioana nationala (1933, 1935, 1936, 1937) si 2 Cupe ale Romaniei (1934, 1936), in timp ce UTA este supranumita „Campioana Provinciei” si are in palmares 6 titluri nationale (1946-1947, 1947-1948, 1950, 1954, 1968-1969, 1969-1970) si 2 Cupe ale Romaniei (1947-1948, 1953). De asemenea, duelul antrenorilor Alexandru Pelici si Laszlo Balint va fi interesant de urmarit.

4. FC Rapid 1923 - ASU Poli Timisoara

Liga 2 / Sambata, 24 august, 18.00 / Stadion Regie (Bucuresti)

Rapidul se pregateste sa aduca din nou peste 5.000 de spectatori in Regie la un meci pe teren propriu, de aceasta data la intalnirea cu echipa galeriei infratite de la Timisoara. „Visinii” au inceput greu campionatul si ocupa locul 9 in clasament (1 victorie, 1 egal, 1 infrangere, 4 puncte), in timp ce timisorenii se afla doua pozitii mai jos, pe pozitia a 11-a, si probabil ca vor veni la Bucuresti insotiti de cel putin 100 de suporteri.

5. SR Municipal Brasov - Progresul Spartac

Liga 3, Seria 3 / Sambata, 24 august, 18.00

Prima etapa din Liga 3 va programa un meci interesant sub Tampa. Steagul Rosu, cu Romeo Surdu, Marian Cristescu, Florin Stanga, Horia Popa, plus alti tineri fotbalisti brasoveni de perspectiva, porneste la drum intr-un nou sezon in care va ataca promovarea, adversara din prima etapa urmand sa ii fie Progresul Spartac, o echipa incomoda, care i-a provocat mari neplaceri si Rapidului, in sezonul precedent.

6. Soimii Lipova - FC “U” Craiova 1948



Liga 3, Seria 4 / Vineri, 23 august, 18.00 / Stadion Soimii (Pancota)

Craiova lui Adrian Mititelu are ca obiectiv promovarea in acest sezon, indiferent de conditii, dupa ce sezonul trecut a fost surclasata clar de Turris Turnul Magurele. S-a inceput deja constructia unui stadion nou, finantat din fonduri proprii, dar echipa lui Eugen Trica trebuie sa arate pe teren ca a evoluat fata de editia trecuta si ca merita sa ajunga in Liga 2. „Leii” au fost mutati in seria vestica a Ligii 3, iar adversara din prima etapa ii va fi una dintre cele mai puternice echipe din divizie, Soimii Lipova, care a pierdut promovarea in mod incredibil in fata lui CSM Resita, in sezonul trecut, desi a fost lider aproape tot sezonul.



7. Victoria Bucuresti - Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului

Liga 4 Bucuresti / Sambata, 24 august, 18.00 / Stadion Coresi (Bucuresti)

In acest weekend, se va da startul unei noi editii interesante a Ligii 4 Bucuresti. Prima etapa va pune fata in fata echipa care se vrea continuatoarea Victoriei Bucuresti, in fata careia tremura tot fotbalul romanesc inainte de 1989, si Rapidul finantat de un grup de suporteri care nu au acceptat proiectul Primariei Sector 1. Probabil ca ultrasii de la Rapid FNG, campioana Ligii 5 Bucuresti, vor realiza o atmosfera mai spectaculoasa decat la multe meciuri din Liga 1, la fel ca in sezonul precedent, cand au realizat coregrafii, au cantat si au aprins torte. In aceeasi etapa mai sunt programate meciurile AFC Rapid - CSA Steaua (sambata, 13.00, Stadion Tiriac Arena) si CS FC Dinamo - FC Rapid 1923 II (sambata, 18.00, Stadion Tiriac Arena).