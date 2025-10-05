CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Gazdele s-au impus cu emoții și au trecut peste FCSB în clasament

Astăzi, 5 octombrie 2025, comemorăm 25 de ani de la dispariția fostului internațional Cătălin Hîldan, ”Unicul Căpitan” al lui Dinamo.

Aproximativ 100 de suporteri ai ”câinilor” au fost prezenți astăzi la cimitirul din Brănești, alături de Zeljko Kopic sau Florentin Petre pentru a comemora dispariția lui Cătălin Hîldan.

Mesajul lui Dinamo: ”Vei rămâne etern, Cătălin Hîldan!”



”În urmă cu 25 de ani, pe un teren de fotbal dintr-un oraș din sudul României, Cătălin Hîldan îmbrăca pentru ultima dată tricoul clubului Dinamo.

Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Oltenița și Dinamo București. Cătălin Hîldan s-a prăbușit la centrul terenului.

Nimeni nu se aștepta, nimeni nu putea să creadă, în momentul în care vestea cutremurătoare a sosit de la spitalul din localitate: Cătălin Hîldan a trecut în eternitate.

Deși avea doar 24 de ani, Cătălin devenise nu doar un adevărat lider pe teren, ci un simbol - un exemplu sportiv demn de urmat. El reprezenta un model și prin comportamentul său din afara terenului de joc sau al antrenamentului.

Au trecut 25 de ani, însă flacăra pe care a purtat-o cu atâta mândrie pe teren arde și astăzi. Atât suporterii, cât și clubul îi aduc omagiu meci de meci - fie prin prezența chipului său pe echipamentul de joc sau pe banderola de căpitan, fie prin numele Peluzei Cătălin Hîldan și prin steagurile fluturate pe stadion, cu chipul său.

Astăzi, pe bancă stă bunul tău prieten, Cătăline! Florentin Petre este cel care are grijă ca legenda ta să rămână vie, iar jucătorii tineri, care vin din urmă, să știe cu adevărat ce ai însemnat - atât în vestiar, cât și pe terenul de joc.

Vei rămâne etern, Cătălin Hîldan!

Ai fost și vei rămâne cu adevărat Unicul Căpitan!”

