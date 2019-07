Echipa de minifotbal a stelistilor UEFAntastici face senzatie in campionat.

Ultima surpriza: folosirea lui Petre Marin in poarta. :) Fostul fundas si-a indeplinit perfect rolul, dar n-a rezistat in fata tentatiei de a si marca. A inscris superb cu un sut de la distanta in ultimul meci al echipei sale, Old New Stars.