Se antreneaza cu cainii de lupta ca sa fie FIARA in ring! Cum se pregateste romanul din Glory pentru ziua de BATAIE NATIONALA

ZI DE BĂTAIE NAȚIONALĂ: PRO X, VINERI, ORA 20:00! Biletele se gasesc la Sala Polivalenta din Timisoara!

Ca sa fie fiara in ring, un roman si-a luat caini de lupta si se antreneaza cu ei!

Romanul care a luptat in Glory, Maxim creste caini de lupta! Rottweiler-ul Pete e cel mai de nadejde partener de antrenament.



Luptatorul urca in ring, la Timisoara. Maxim va lupta pentru titlul european in gala "Zi de bataie nationala !" Romanii se bat cu olandezii lui Peter Aerts, vineri seara la PRO X, de la 20:00!