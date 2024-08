Un campion olimpic desființează condițiile de la JO 2024: ”Nu există aer condiţionat, este foarte cald şi mâncarea este proastă”

Italianul Thomas Ceccon, deţinătorul recordului mondial şi medaliat cu aur la 100 m spate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de condiţiile din Satul Olimpic.

"Nu există aer condiţionat, este foarte cald şi mâncarea este proastă. O mulţime de sportivi părăsesc Satul Olimpic din această cauză, aşa că este puţin dezamăgitor din acest punct de vedere. Dar în rest este bine", a spus Ceccon.

Italianul de 23 de ani, medaliat cu aur la 100 spate şi cu bronz la ştafeta 4x100 liber, a ratat de puţin calificarea în finala probei de 200 m spate.

"Nu am intrat în apă cu aceeaşi convingere ca la 100 m şi asta a fost greşeala mea, care îmi va fi de folos în viitor. Sunt dezamăgit că nu am stabilit un timp pentru finală, dar am fost şi obosit. Am fost un pic obosit, îmi este greu să dorm noaptea şi după-amiaza, între zgomot şi căldură", a continuat el.

Nu este prima dată când apar critici legate de anumite aspecte ale vieţii din satul sportivilor.

O jucătoare de polo australiană a descris paturile ca fiind "tari ca piatra".

Marea Britanie şi-a adus propriul bucătar-şef, iar criticile mai multor delegaţii, dezamăgite de cantităţile servite, au dus la reaprovizionări.

