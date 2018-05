Walter Zenga a plecat de la Crotone dupa ce a retrogradat in ultima etapa! Mesajul emotionant al italianului

Walter Zenga s-a despartit de Crotone.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Antrenorul in varsta de 58 de ani a pus punct colaborarii cu Crotone dupa ce echipa a retrogradat in Serie B in ultima etapa.



"Mi-am pus toata pasiunea, profesionalismul si seriozitatea in aceasta munca. Au trecut doua luni de cand mi-am vazut ultima data copilul si asta doare foarte tare. Crotone si suporterii echipei vor ramane pentru totdeauna in inima mea. Am intalnit aici oameni bun, de ajutor. Va multumesc!", a fost mesajul postat de Walter Zenga pe o retea de socializare.

Walter Zenga a preluat-o pe Crotone pe finalul anului trecut, in decembrie. Crotone a retrogradat dupa ce a pierdut cu Napoli, scor 1-2, cu Napoli.