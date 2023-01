Montini a ajuns în România în 2018, fiind transferat în ”mandatul” lui Mircea Rednic. A ajuns la Astra Giurgiu după doi ani, iar după retrogradarea fostei campioane a urmat o experiență în Polonia, la Widzew Lodz.

Mattia Montini, fostul atacant al lui Dinamo, joacă în Serie C!

Acum, Montini joacă în Serie C, la SS Monopoli 1966, unde a reușit să marcheze de trei ori în 17 partide disputate în campionat.

Cu echipa sa, Mattia Montini este pe locul 14 în grupa C din Serie C, cu 27 de puncte, la doar două puncte distanță de locurile care asiugră participarea la barajul pentru promovarea în eșalonul superior. Monopoli riscă să ajungă și la barajul pentru retrogradarea în Serie D. Este la un singur punct de locul 16, care trimite o echipă la barajul pentru menținerea în Serie C.

Lider este Catanzaro, iar în serie mai sunt echipe precum Crotone, Pescara, Foggia sau Avellino.

Atacantul italian a mai jucat în Italia la nivel de Serie C, de unde a și prins transferul la Dinamo, unde a avut cele mai bune cifre din cariera sa, raportat la numărul de meciuri.

Pentru ”câini” a marcat de 17 partide în 47 de partide disputate în toate competițiile, cifră la care se adaugă și un assist.

Crescut la AS Roma, Montini a mai evoluat pentru Benevento, Feralpisalo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Bari și AS Livorno.