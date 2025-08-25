Fundașul român a fost exclus din lot pentru prima partidă a celor de la Pisa din noul sezon, 1-1 cu Atalanta, și este foarte aproape de un nou transfer. S-a înțeles deja cu Sampdoria și va reveni în Serie B, scrie GSP.ro.



Sampdoria l-a dorit pe Rus de mai multă vreme, iar în cele din urmă părțile au ajuns la un acord. Transferul fundașului va fi definitiv, având în vedere că acesta mai are doar un an de contract cu Pisa, iar salariul său va fi de 250.000-300.000 de euro pe sezon.



Adrian Rus se va transfera la Sampdoria



Se așteaptă ca mutarea să se rezolve în următoarele 48 de ore. Astfel, Rus se va întoarce în Serie B, acolo unde a evoluat timp de două sezoane pentru cei de la Pisa.



Rămâne de văzut dacă Pisa se va alege și cu o sumă de transfer de pe urma acestei mutări sau îl va ceda gratis pe român la noua sa echipă.



Al treilea român din lotul care a promovat, Olimpiu Moruțan, a părăsit deja echipa. După ce nu a fost păstrat de Pisa, internaționalul român a fost transferat de Aris Salonic.



1,2 milioane de euro este cota lui Adrian Rus, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.



Sampdoria s-a salvat de la retrogradarea în Serie C în stagiunea 2024/2025, după ce s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Spezia.

