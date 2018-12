Transferul carierei pentru Razvan Marin, in impas? Anuntul facut in Italia: pe cine a trecut AS Roma pe lista

Razvan Marin ar putea face pasul cel mare in aceasta iarna.

Mijlocasul roman este dorit in Serie A de AS Roma. Monchi, directorul sportiv al italienilor, a venit in Belgia pentru a discuta transferul lui Marin inca din aceasta iarna.



Totusi, AS Roma mai are in vizor inca un jucator de la Standard Liege. Potrivit laroma24.it, Razvan Marin se lupta pentru transferul carierei cu Gojko Cimirot.



Mijlocasul bosniac a venit la Standard Liege in ianuarie de la PAOK. Clubul lui Razvan Lucescu a primit 2,5 milioane de euro in schimbul lui.