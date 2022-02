”Singurul român care poate face asta”. Ilie Dumitrescu vorbește la superlativ despre Mihăilă

Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă pentru internaționalul român, care a evoluat în prima parte a sezonului în Serie B, pentru Parma. Acesta spune că Mihăilă e singurul fotbalist român care poate evolua la nivel înalt.

Ilie Dumitrescu, laude pentru Vali Mihăilă

”Am spus de când a debutat la sub 21 și nu se impunea la Craiova. Era și Baiaram, era și Ivan, și el, era concurență mare acolo, pe stânga. Am zis că e jucător rar, este singurul jucător care are o calitate extraordinară.

Viteză foarte bună, plecare de pe loc și scoate foarte ușor adversarul din joc. Este singurul jucător român care poate juca la un nivel foarte bun. Și s-a dovedit prin transferul la Atalanta”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Dacă transferul lui Mihăilă de la Atalanta la Parma va fi definitiv în vară, atunci Universitatea Craiova ar urma să încaseze aproximativ 800.000 de euro, sumă ce reprezintă 10% din transfer.

13 meciuri a jucat Mihăilă pentru Parma în acest sezon din Serie B. Cu Atalanta, Mihăilă va evolua în șaisprezecimile Europa League, unde se va duela cu grecii de la Olympiakos.

Șase milioane de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.