Roma si-a gasit antrenor in EST! Surpriza totala: cu cine s-a inteles. E asteptat luni in Italia pentru negocierile finale

AS Roma n-a concretizat discutiile cu niciunul dintre italienii pe care ii avea pe lista.

Conform Sky Italia, Roma e la un pas de a-l anunta antrneor pe portughezul Paulo Fonseca. Sursa citata sustine ca Roma si Sahtior au un acord in privinta lui, iar Fonseca va fi prezent luni pe Olimpico pentru negocierea finala.

Paulo Fonseca, 46 de ani, o antreneaza din 2016 pe Sahtior. Portughezul le-a mai pregatit pe Porto sau Braga, in tara sa, inainte sa ajunga in Ucraina. Fonseca are 3 titluri consecutive castigate cu Sahtior.