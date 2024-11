Milan, Alvaro Morata salta la sfida contro il Cagliari



L’attaccante ha riportato, a causa di uno scontro di gioco in allenamento, un forte trauma cranico. Prontamente portato in ospedale, la risonanza effettuata ha dato esito negativo. Rimarrà in ospedale per essere monitorato pic.twitter.com/jRK1Rlh7Iy