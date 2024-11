AS Roma a avut un start ratat în Serie A. După 12 etape, echipa ”giallorossilor” se află abia pe poziția a 12-a cu doar 13 puncte înregistrate până în clipa de față: trei victorii, patru remize și cinci eșecuri a consemnat clubul.



Omul care a stat în spatele revenirii lui Claudio Ranieri la AS Roma: ”A existat o dorință! E entuziasmat”



Claudio Ranieri a revenit la AS Roma după ce stagiunea precedentă a petrecut-o pe banca celor de la Cagliari Calcio și și-a anunțat retragerea din antrenorat la finalul lui mai.



Pietro Chiodi, agentul lui Claudio Ranieri, care îi are în subordine și pe Răzvan Marin, Louis Munteanu, Vlad Chiricheș, Bogdan Lobonț, Ciprian Tătărușanu, Răzvan Lucescu și Cristi Chivu, a vorbit sincer despre revenirea antrenorului la Roma.



Ranieri a mai dirijat-o pe AS Roma în perioada septembrie 2009 - februarie 2011 (84 de meciuri pe bancă), dar și în martie 2019 - iunie 2019 (12 partide pe banca tehnică).



”E foarte încărcat, entuziast. Roma are acum o mentalite mai mult europeană decât americană. A fost foarte frumos să văd că între familia Friedkin și Ranieri a existat imediat dorința de a se înțelege pentru a face clubul din nou grozav”, a spus Pietro Chiodi, într-un interviu pentru Corriere dello Sport. (VEZI MAI JOS GALERIA FOTO)

Chiodi e unul dintre puținii oameni din fotbalul italian care a ajuns să se pună la masa negocierilor cu omul de afaceri american.

"A existat imediat empatie cu soții Friedkin. Ne-am întâlnit într-un hotel propus de ei, cu o seară înainte de a fi cazați într-un alt hotel, în locurile dragi lui Claudio, Chelsea. Cu Dan Friedkin erau fiii lui, Ryan și Corbin. Le pasă foarte mult de Roma! Dan a început așa:



'Nu pot să cred că nu dorm noaptea pentru că Roma nu poate câștiga Ei investesc bani și pasiune, nu suportă să termine pe locul șapte sau al opt'. La acea masă am văzut oameni mari fani ai echipei AS Roma. Ei îl cunoșteau deja pe Claudio datorită istoriei sale în fotbalul mondial. Familia Friedkin își propune să-și atingă obiectivul cu AS Roma', a declarat Pietro Chiodi, pentru Corriero dello Sport.

Dan Friedkin, în vârstă de 59 de ani, e născut în San Diego, California (SUA).

8 miliarde de dolari e averea lui Dan Friedkin, potrivit Forbes



Trofeele cucerite de Claudio Ranieri



1988/89 Coppa Italia Serie C (Cagliari)

1993/94 Trofeul Serie B (Fiorentina)

1995/96 Cupa Italiei (Fiorentina)

1996/97 Supercupa Italiei (Fiorentina)

1998/99 Cupa Spaniei (Valencia)

2004/05 Supercupa UEFA (Valencia)

2012/13 Trofeul Ligue 2 (AS Monaco)

2015/16 Trofeul Premier League (Leicester)



Echipele antrenate de Claudio Ranieri în cariera sa: Vigor Lamezia, Campania Puteolana Calcio, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, AS Roma, Inter, AS Monaco, Leicester, FC Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford.



De asemenea, Ranieri a fost pentru o scurtă perioadă selecționerul Greciei (iulie 2014 – noiembrie 2014).