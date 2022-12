”Nu este imposibil”. Moruțan a vorbit despre primele șase luni în Serie B

Italienii au și o clauză de cumpărare definitivă a românului, în cazul în care vor fi mulțumiți de evoluțiile sale. Moruțan a tras concluzii și a vorbit despre provocarea de a juca în liga secundă italiană, unde spune că nivelul este foarte ridicat.

La Pisa, Moruțan este coleg cu alți doi internaționali români, Marius Marin și Adrian Rus.

Olimpiu Moruțan: ”Mă bucur să îi ai pe Marius și pe Rus lângă mine”

„Mă simt foarte bine. Mă bucur că am început să marchez și să dau pase de gol. Îmi place să joc fotbal, să mă bucur de meciurile pe care le am și îmi doresc să continui la fel. Mă acomodez ușor. Mă bucur că îi am și pe Marius și pe Rus lângă mine.

Serie B e un campionat foarte dificil, nu e ușor, foarte mult tactic, agresiv, ai nevoie de forță. Important e cum terminăm, nu cum am început. Important e să terminăm pe primele două locuri. Am venit cu obiectivul să promovăm echipa, nu este imposibil, se poate realiza.

Toate trei echipele mi-au rămas la suflet. La Universitatea Cluj am crescut, Botoșaniul m-a ajutat să fiu un jucător de prima ligă din România. La FCSB am demonstrat că sunt un jucător foarte bun și pot să fiu la un nivel bun din Europa”, a spus Moruțan, la FRF TV.

În acest sezon, Moruțan a avut cifre impresionante în tricoul celor de la Pisa. A bifat 17 partide, a marcat de patru ori și a oferit șapte pase decisive.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe Moruțan la cinci milioane de euro.