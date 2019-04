Juventus a castigat si titlul feminin in Italia, pentru al doilea sezon consecutiv! FOTO

Echipa torineza a „arestat” si titlul in competitia feminina.

Juventus FC Women a fost infiintata in 2017, dupa ce clubul torinez a achizitionat licenta pentru Serie A de la Cuneo Calcio Femminile. In sezonul trecut, echipa a castigat dramatic titlul, invingand la penalty-uri pe Brescia, scor 5-4, dupa un play-off care se terminase 0-0, jucat deoarece ambele echipe terminasera sezonul cu 60 de puncte. Pe 20 aprilie 2019, juventinele au castigat al doilea titlu consecutiv, avand 56 de puncte dupa 22 de etape, cu unul mai mult decat Fiorentina. Echipa a inregistrat 18 victorii, 2 egaluri si 2 infrangeri, avand un golaveraj de +55.

Echipa este antrenata de Rita Guarino, fosta jucatoare la Juventus Piedmont, Torino, Reggiana, Lazio sau Maryland Pride, care are 35 de goluri marcate in 99 de meciuri jucate pentru Italia. Printre vedetele echipei feminine se afla italiencele Sara Gama, Laura Giuliani, Lisa Boattin, Valentina Cernoia, Arianna Caruso, Cristiana Girelli si Barbara Bonansea, finlandeza Tuija Hyyrynen, suedeza Petronella Ekroth, poloneza Aleksandra Sikora, daneza Sofie Pedersen sau britanica Eniola Aluko. In acest sezon de Liga Campionilor, Juventus Women a fost eliminata de Brondby, in 16-imile competitiei, dupa 2-2 si 0-1. Duminica, 28 aprilie, Juventus va juca si finala Cupei Italiei, impotriva Fiorentinei.

In competitiile masculine, Juventus este cel mai titrat club italian, cu 35 de titluri de campioana, 13 Coppa Italia, 8 Supercoppa Italiana, 2 Cupa Campionilor Europeni / Champions League (7 finale pierdute), 1 Cupa Cupelor, 3 Cupa UEFA (1 finala pieduta), 2 Supercupe ale Europei, 1 Cupa Intertoto si 2 Cupe Intercontinentale (1 finala pierduta). In acest sezon, torinezii au ajuns la 8 titluri consecutive castigate, un record pentru Serie A.