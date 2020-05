Jucatorii lui Juventus s-au antrenat fara Sarri pana acum! Primele imagini cu antrenorul la baza sportiva, dupa mai bine de doua luni 

Jucatorii lui Juventus reveniti la antrenamente s-au pregatit individual pana in prezent.

Maurizio Sarri a aparut dupa mai bine de doua luni la baza de antrenament a echipei si a supravegheat antrenamentul jucatorilor care si-au reluat activitatea.

Maurizio Sarri a fait son retour à la Continassa aujourd’hui. ???? @juventusfc pic.twitter.com/uJcCHk4k4L — Juventus FR (@Juve_France) May 14, 2020

Bonucci, Betancur, Demiral, Martusciello, Bernardeschi, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey si Rugani sunt cei care au facut antrenamentele individuale la baza sportiva.

Cristiano Ronaldo se va putea antrena de luni, de cand vor fi permise antrenamentele in grupuri restranse, in timp ce Szczesny si De Ligt revin marti. Miercuri si joi se vor intoarce la antrenamente si Khedira, Matuidi, Alex Sandro, Danilo si Duglas Costa, in timp ce Rabiot va putea reveni pe 28 mai.

Cel mai tarziu va reveni Higuain, care se afla inca in Argentina, alaturi de mama sa bolnava. Atacantul este asteptat in Italia in aceasta seara, urmand sa intre in carantina pentru urmatoarele doua saptamani.

