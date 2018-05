In 2015 au dat faliment si au ajuns in liga a 4-a! Echipa la care a EXPLODAT Mutu in fotbalul mondial a revenit in Serie A! Imagini incredibile: ce s-a intamplat pe strazile orasului

Una dintre marile echipe ale fotbalului italian s-a intors in Serie A.

Parma a reusit a 3-a promovare consecutiva si va juca in sezonul viitor in Serie A! Clubul a dat faliment in 2015 si a fost reformat dupa retrogradarea in Serie D - au urmat apoi 3 promovari iar ultima a avut loc vineri!

Parma a invins-o cu 2-0 pe Spezia si a profitat de un autogol in partida celor de la Frosinone, cei care erau favoriti la promovarea alaturi de Empoli. Insa Frosinone nu a reusit sa o invinga pe Foggia pe propriul teren! Astfel, Parma, echipa de la care Chelsea il cumpara pe Adi Mutu dupa ce romanul inscria de 18 ori in sezonul 2002/2003, se intoarce in Serie A!

Parma are in istorie 4 trofee internationale - a castigat Cupa Cupelor si Supercupa Europei in 1993, precum si Cupa UEFA in 1995 si 1999.

3 – Parma have progressed in Serie A for the third time in their history, after 1989/90 and 2008/09. Return. pic.twitter.com/ADASjKon07 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 18, 2018

A fost nebunie la finalul partidei si apoi pe strazile orasului.

Goosebumps: Parma win their match, they're waiting to hear Frosinone's result & then their fans cheering tell them all they need to know Welcome back @1913parmacalcio, you've been missed ???????? pic.twitter.com/NCrUj5AcBG — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) May 18, 2018