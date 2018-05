Schimbare fara precedent in fotbal! Ce vor putea sa faca antrenorii pe banca la Campionatul Mondial din Rusia

Pe langa asistentul video, Campionatul Mondial va avea si o alta inovatie.

FIFA a anuntat astazi ca, in urma aprobarii din partea IFAB a folosirii gadgeturilor mici pe banca de rezerve, tuturor echipelor prezente la Campionatul Mondial li se va oferi un mediu pentru ca analistul meciului si antrenorii echipei sa poata interactiona.

Astfel, fiecare echipa va primi 2 device-uri - unul pentru analistul echipei care sa observe meciul din tribuna si celalalt pentru echipa de pe banca. Doua camere localizate in tribuna unde sta media vor urmari jucatorii si mingea. Datele procesate precum si imaginile in direct vor fi transmise catre analist.

Analistul poate trimite apoi datele catre banca de rezerve si sa sublinieze ce ajustari sunt necesare in tactica echipei. Analistul si antrenorul asistent vor putea comunica in permanenta printr-un aplicatie de chat. La pauza meciului vor putea fi analizate fazele in vestiar. La finalul partidei, o analiza tactica va fi oferita echipelor pe platforma FIFA.