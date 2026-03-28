I-au pus contractul pe masă lui Dusan Vlahovic

În ultima perioadă, atacantul sârb a fost asoeciat cu mai multe echipe importante, iar în contextul în care acesta a intrat în ultimele luni de contract cu Juventus, despărțirea părea iminentă.

Dusan Vlahovic este aproape de a semna cu Juventus

Dorit și de Barcelona, ca înlocuitor pentru Robert Lewandowski, se pare că Vlahovic va semna un nou contract cu Juventus.

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că prioritatea lui Vlahovic este de a ajunge la un acord cu cei de la Juventus în această perioadă. Torinezii i-au pregătit deja un contract valabil până în 2028, cu un salariu anual de șapte milioane de euro.