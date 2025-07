Echipa pregătită de Cristi Chivu a încheiat pe primul loc în Grupa E cu șapte puncte, după ce a bifat două victorii (2-1 vs. Urawa și 2-0 vs. River Plate) și o remiză (1-1 vs. Monterrey), survenită în prima etapă.



În faza eliminatorie, Inter a cedat în optimi în fața lui Fluminense la Charlotte, North Carolina, pe ”Bank of America Stadium”, cu 0-2.



Englezii au numit într-un singur cuvânt Interul lui Chivu după Mondialul Cluburilor



”Pierzători!”, a scris publicația britanică GOAL despre Inter în urma prestației echipei de la turneul final organizat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.



”Chiar când fanii lui Inter credeau că lucrurile nu se pot înrăutăți, a sosit Campionatul Mondial al cluburilor, care nu a făcut decât să adâncească sentimentul de pesimism de pe 'Giuseppea Meazza'.



31 mai a fost o zi neagră pentru club. 'Nerazzurrii' au fost învinși cu 5-0 de PSG în finala Ligii Campionilor, dar 30 iunie nu a fost cu mult mai bună.



O echipă care încă se confruntă cu înfrângerea istorică de la Munchen, precum și cu plecarea ulterioară a antrenorului Simone Inzaghi, a suferit o înfrângere dezastruoasă cu 2-0 în fața lui Fluminense în optimile de finală ale CM al cluburilor.



Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, Lautaro Martinez și Beppe Marotta l-au introdus apoi pe mijlocașul absent Hakan Calhanoglu în interviurile lor de după meci, ceea ce a dus la o divizare în vestiar care a pus clubul într-o lumină teribil de nefavorabilă.



Întotdeauna am știut că finala Ligii Campionilor va marca sfârșitul unei ere la Inter. Dar nimeni nu se aștepta ca destrămarea unei echipe strălucite să fie atât de amară”, a mai scris publicația anterior menționată.