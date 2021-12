Dusan Vlahovic e aproape să bată recordul lui Ronaldo și să intre în istoria Serie A! Câte goluri are în 2021

Dusan Vlahovic (21 de ani), atacantul Fiorentinei, a reușit o dublă în victoria clară contra celor de la Salernitana, scor 4-0, iar sârbul este aproape să bată un record deținut de Cristiano Ronaldo.

Cotat la 70 de milioane de euro de conducerea Fiorentinei, Vlahovic a ajuns la 32 de goluri marcate în cele 41 de meciuri disputate în Serie A în 2021, o performanță extrem de rară în Serie A.

În ultimii 60 de ani, doar doi jucători din Serie A au mai reușit să marcheze peste 30 de goluri într-un an calendaristic: Cristiano Ronaldo, care a marcat de 33 de ori în 2020, și Luca Toni, în 2005, cu 31 de reușite, potrivit Opta.

Astfel, Vlahovic mai are nevoie de doar două goluri pentru a bate recordul lui Cristiano Ronaldo, iar atacantul Fiorentinei va avea la dispoziție două meciuri: cu Sassuolo (19 decembrie) și Verona (22 decembrie).

Dušan Vlahović again and again. He scored today a brace in Fiorentina-Salernitana - it’s 32 goals in 41 Serie A games in 2021. ✨???????? #Vlahovic

Fiorentina president Commisso said: “Clubs should open talks with us - not with his agents”. Price tag for January: not less than €70m. pic.twitter.com/8YKSGhFXqj