VIDEO | DEPENDENTI de Ronaldo! A batut COVID-19 si a inscris o DUBLA pentru Juventus la revenire: goluri fantastice reusite de portughez

Cristiano Ronaldo a fost trimis de Pirlo in teren in minutul 56, iar 3 minute mai tarziu a reusit sa inscrie.

UPDATE 17:35: DUBLA RONALDO!

Cristiano Ronaldo inscrie din nou pentru Juventus. Portughezul a inscris cu o scarita din penalty si a marcat al doilea gol de la revenire.

Starul torinezilor a fost infectat cu Covid-19 si a inceput partida de la Spezia ca rezerva. Trimis in teren in minutul 56, Ronaldo si-a trecut numele pe tabela de marcaj in minutele 59 si 76.

Ronaldo a inceput pe banca primul sau meci de la Juventus dupa ce s-a vindecat de Covid, insa Pirlo a fost nevoit sa il arunce in lupta in repriza secunda.

Juventus are in continuare probleme fara starul portughez, iar meciul de la Spezia era unul egal, scor 1-1, pana in momentul trimiterii lui Ronaldo in teren.

Cristiano a avut nevoie de doar 126 de secunde pentru a inscrie. Morata i-a pasat perfect, iar portughezul l-a driblat pe portarul advers si a adus-o pe Juventus in avantaj pe tabela.

A fost al 4-lea gol al lui Ronaldo din acest sezon.

Cristiano Ronaldo GOAL on his return! pic.twitter.com/SpGDAIF2TO — TC. (@totalcristiano) November 1, 2020