La conferința de presă în care a fost însoțit de patronul american Kyle Krause, Cristi Chivu a fost întrebat și de ce nu a ales un club "mai important", având în vedere că în ultimele luni s-a discutat despre posibilitatea ca fostul căpitan al României să preia Ajax Amsterdam.

Cristi Chivu: "Parma înseamnă de zece ori mai mult decât Ajax"



De asemenea, Chivu a fost întrebat și cum i se pare să lupte acum pentru evitarea retrogradării, după ce de-a lungul carierei de jucător, dar și ca antrenor la grupele de juniori ale lui Inter, a avut obiective mult mai mari.



"Din punctul meu de vedere, Parma înseamnă de zece ori mai mult decât Ajax. Am mult respect pentru Ajax, dar așa văd lucrurile acum. Aceasta este abordarea mea, una pe care vreau să le-o transmit și jucătorilor mei.



Parma este un club sănătos, un club frumos. Să te afli la un asemenea club este ceva minunat, iar jucătorii trebuie să înțeleagă acest lucru și să fie recunoscători.



De-a lungul carierei de jucător am fost la echipe care luptau pentru trofee. La Roma am avut un sezon dificil și am ajuns în subsolul clasamentului riscând retrogradarea. Nu vreau să vorbesc despre jucătorul Chivu, însă am multă experiență.



Am jucat la echipe care au luptat pentru titluri. Nu e nevoie să te lupți pentru evitarea retrogradării ca să te poți salva atunci când ești antrenor. Sunt sigur că am calitățile necesare pentru a îndeplini acest obiectiv", a spus Chivu.

Cristi Chivu va debuta pe banca Parmei cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Bologna (locul 8), sâmbătă, de la ora 16:00, în runda cu numărul 26 din Serie A.

Chivu îl înlocuiește pe Fabio Pecchia (51 de ani), antrenorul demis de la Parma după doi ani și jumătate pe banca tehnică.

Parma se află pe loc retrogradabil, 18, cu doar 20 de puncte strânse în primele 25 de etape

Kyle Krause: "Cristi Chivu a fost prima opțiune pentru Parma. E un exemplu de lider"



Krause a fost primul care a vorbit la conferință și a explicat de ce Cristi Chivu a fost prima opțiune a Parmei. Americanul a ținut să puncteze în mai multe rânduri calitățile de lider ale fostului căpitan al României.



"Vreau să îi mulțumesc lui Fabio Pecchia pentru munca depusă și pentru promovare. Îi urez mult succes pentru viitor. Astăzi îl prezentăm pe noul antrenor.



Sunt încântat că l-am adus la Parma pe cel care a fost prima noastră opțiune. Cristian are toate calitățile pe care le căutam la un antrenor. Este de menționat că la vârsta de 21 de ani era deja liderul unei echipe importante la nivel european, Ajax. Este un exemplu de lider, iar asta stă la baza filozofiei noastre.



Încă de la prima întâlnire ne-am dat seama că împărtășim aceeași filozofie. Îi urez mult succes și îl asigur de tot sprijinul", a spus Kyle Krause.

La rândul său, Cristi Chivu a spus: "Vreau să îi mulțumesc președintelui și clubului pentru încrederea acordată. Sunt onorat să fac parte din acest proiect. Pentru mine este cel mai bun mod posibil de a-mi continua cariera. Am început de la nivelul juniorilor, iar acum Parma este cea mai bună variantă la care puteam visa. Este o oportunitate, dar și responsabilitate într-un proiect pe termen lung. Întotdeauna am fost încântat să lucrez cu jucători tineri".