Cum le-a răspuns Mike Maignan celor care l-au acuzat că se droghează

Portarul francez Mike Maignan, redevenit titular la echipa italiană de fotbal AC Milan, le-a răspuns sec celor care l-au acuzat că se droghează, transmit luni site-urile tuttomercatoweb.com şi sports.fr.

Mike Maignan a apărat duminică în victoria cu Atalanta Bergamo, 2-0 pe San Siro, după ce a lipsit mai bine de cinci luni din cauza unei accidentări la gambă. În absenţa francezului, titular între buturile lui Milan a fost românul Ciprian Tătăruşanu.

Unii suporteri ai rossonerilor au afirmat că Maignan are probleme cu cocaina, ceea ce ar explica de ce perioada sa de indisponibilitate a fost neobişnuit de lungă după o accidentare la gambă.

Internaţionalul francez a răspuns pe Instagram: "Singurele mele droguri: credinţă, muncă şi victorii".

Milan, campioana en titre, este acum pe locul 3 în Serie A, la distanţă uriaşă, 18 puncte, de liderul Napoli. În manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, echipa a învins-o cu 1-0 acasă pe Tottenham Hotspur.

