Inter Milano a dat recital în prima parte a jocului cu divizionara secundă Venezia, din Coppa Italia. Diouf și Pio Esposito au reușit să marcheze în primele 20 de minute, dar ”cireașa de pe tort” a venit în minutul 34, prin reușita de senzație a lui Marcus Thuram.



Cristi Chivu, echilibrat după reușita de senzație a lui Thuram



Atacantul a înscris superb, cu un șut pe jos, de la distanță, și nu i-a dat nicio șansă portarului advers. Imediat, Thuram s-a îndreptat către banca de rezerve.



Camerele TV l-au urmărit pe atacant, care și-a îmbrățișat un coleg aflat pe bancă. Pe fundal poarte fi văzut Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, care a rămas ”stană de piatră”, cu privirea ațintită către teren.



După Venezia, Inter va întâlni un adversar mai dificil în următoarea rundă din Coppa Italia. Își va măsura forțele cu învingătoarea dintre AS Roma și Torino.

