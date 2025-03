Chiar dacă este un antrenor care are mare experiență cu fotbaliștii tineri, având în vedere că, până să ajungă la Parma, a antrenat doar la grupele de juniori ale lui Inter, mai sunt și momente când tehnicianul român își pierde răbdarea cu elevii săi.

Mateo Pellegrino: ”Chivu s-a luat de mine, i-am spus că nu îmi e frică de el!”

Mateo Pellegrino a povestit un moment petrecut în timpul unui antrenament în care Cristi Chivu a fost extrem de dur la adresa sa. Fotbalistul a povestit că l-a sfidat pe antrenorul român, moment în care Chivu a avut o reacție dură.

”Suntem o echipă tânără, iar Chivu încearcă întotdeauna să ne țină pe vârfuri. Astăzi s-a luat de mine și i-am spus că nu îmi e frică de el. La început, am fost supărat, dar apoi am înțeles că este parte din proiectul de antrenament pe care îl are cu noi, iar personalitatea lui este valoroasă pentru vestiar”, a povestit Pellegrino, conform Parma Live.

Apoi, Mateo Pellegrino a dezvăluit că Cristi Chivu îi este o cunoștință mai veche. Atacantul și-a amintit momentele din copilărie, când asista la antrenamentele lui Inter Milano, pe vremea când tatăl său, Mauricio Pellegrino, făcea parte din staff-ul lui Rafa Benitez și îl urmărea la antrenamente pe actualul antrenor al Parmei.

”Când eram mic, iar tatăl meu făcea parte din staff-ul lui Benitez, de fiecare dată, după școală, mergeam să urmăresc antrenamentele. Îmi amintesc că m-am împrietenit cu fiul lui Julio Cesar, care era de vârsta mea. Acolo era un fotbalist de care îmi amintesc că purta o cască la antrenamente (n.r. Cristi Chivu)”, a povestit Pellegrino.

Parma, locul 16 în Serie A