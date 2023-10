Intrat pe teren în minutul 66, Olivier Giroud nu a reușit să marcheze, însă în minutul 90+9 a intrat în poarta echipei sale, după ce goalkeeper-ul Mike Maignan a fost eliminat pentru un fault dur, iar oaspeții nu mai aveau nicio schimbare la dispoziție.

Atacantul francez a luat tricoul și mănușile colegului său și a avut o intervenție decisivă la o ocazie de gol a lui George Pușcaș.

Datorită prestației din partida cu Genoa și a paradelor decisive din minutele de final, Olivier Giroud a fost inclus în echipa etapei din Serie A în postura de cel mai bun portar.

Olivier Giroud starts in goal in the Serie A Team of the Week ???? pic.twitter.com/nCXGnxozyj