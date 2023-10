George Pușcaș l-a făcut pe Olivier Giroud „mai bun decât Onana”! Internetul a 'explodat' la intervenția atacantului în fața românului 

Singurul gol al meciului a fost marcat de Cristian Pulisic, în minutul 87. Finalul a fost unul tensionat, dar și spectaculos în același timp. Mike Maignan a fost eliminat în minutul 9 de prelungiri, iar din cauză că Stefano Pioli își epuizase schimbările, în poartă în locul său a intrat Olivier Giroud.

Atacantul francez a avut o intervenție salvatoare la ultimul atac al gazdelor, în minutul 104, când George Pușcaș a primit bine de la un coechipier, dar a ratat preluarea în careu, iar balonul a fost interceptat de Giroud, care a boxat din cădere. Intervenția a fost extrem de bună, iar campionul mondial din 2018 a fost lăudat pentru că a păstrat poarta intactă.

Intervenția lui Giroud a dat startul la glume pe internet, după startul dezastruos de care a avut parte Andre Onana în poarta lui Manchester United. Fostul goalkeeper de la Inter a gafat în majoritatea meciurilor disputate de „diavolii roșii”, încasând goluri ușor. Onana are un singur meci fără gol primit în campionat, asemenea lui Olivier Giroud, după cum au remarcat și fanii.

„După ce am văzut astea două clipuri pot confirma că Giroud este un portar mai bun decât Onana”, „Intervenția lui Olivier Giroud este mai bună decât cariera lui Onana la Manchester United”, „Giroud ca portar e mai bun decât Onana”, „Cum le explic copiilor că Giroud are mai multe clean sheet-uri în octombrie decât Onana?”, sunt câteva dintre comentariile de pe Twitter.

After watching these two clips, I can confirm Giroud is a better keeper than Onana. pic.twitter.com/uY3IAyP0yz