Atentie, imagini INTERZISE MINORILOR! I-au dat CHILOTII JOS dupa gol! Asta inseamna NEBUNIE de meci! Ce a patit jucatorul care tocmai marcase in minutul 99 in Serie A

Saponara a marcat golul de 2-2 al Sampdoriei pe terenul lui Lazio in minutul 99 al partidei.

A fost nebunie in peluza dupa reusita fotbalistului trecut pe la Milan si Fiorentina. Fanii i-au dat TOATE hainele jos! Saponara nu s-a suparat. "A fost un moment fantastic. Tocmai luasem gol din penalty si eram la pamant, apoi la ultima minge lunga am reusit sa marcam. Am vazut mingea venind spre mine, am inchis ochii, iar cand i-am deschis am vazut ca a intrat in poarta. Am fugit catre suporteri si mi-au rupt toate hainele de pe mine. A fost un sentiment fantastic sa dau gol intr-un asemenea moment si sa luam un punct", a declarat mijlocasul dupa meci.

Saponara intra in istoria campionatului italian drept fotbalistul care marcheaza cel mai tarziu intr-o partida din Serie A!