ATENTIE, IMAGINI SOCANTE! Cum arata piciorul lui Mandzukic dupa atacul HORROR din meciul cu Inter

Juventus a intors incredibil, pe final, derby-ul cu Inter si a ramas pe primul loc in Serie A!

S-a terminat 3-2 pentru campioana Italiei, intr-un meci NEBUN pe Meazza! Juve a avut 1-0 si un om in plus la pauza, dar s-a vazut condusa cu 2-1 in partea a doua! Autogolul lui Skriniar si reusita lui Higuain intr-un interval de numai doua minute, pe final, au salvat-o pe Juve, care a pus acum 4 puncte peste Napoli. Echipa lui Chiriches joaca azi, la 16:00, cu Fiorentina. Daca bate, se apropie din nou la un punct de Juve.

Dupa meci, o imagine ireala a luat ochii mai mult decat rezultatul derby-ului. Poza cu piciorul cusut pe viu al lui Mandzukic, in vestiar, a ajuns pe net. Croatul a fust victima atacului lui Vecino din minutul 18. S-a ales cu o taietura groaznica, insa a rezistat in teren mai mult de o ora! Mandzukic a fost schimbat de Allegri abia in minutul 66.





RED CARD to Vecino for a stamp on Mandzukic. pic.twitter.com/HfwmqLoMK6 — Juventus Football News (@JuventusFN) April 28, 2018