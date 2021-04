Asta e ultima aroganta a lui Ibrahimovic! Ce si-a pus un prieten sa faca si ce risca dupa ce fapta sa a incalcat regulile de restrictie

Carismaticul atacant suedez iese mereu in evidenta, ori in teren, ori in afara acestuia.

Chiar daca in campionat forma Milanului a scazut in ultimul timp, iar asta are legatuar si cu forma atacantului suedez, Ibrahimovic nu se lasa si in fara gazonului iese in evidenta, iar ultima isprava a fost raportata in presa din Italia.

Jucatorul l-a rugat pe un prieten sa-si deschida restaurantul pentru a manca, lucru zis si facut, chiar daca regulile de restrictie nu permiteau acest demers, conform football-italia. Autoritatile s-au sesizat, insa deocamdata nicio masura nu a fost luata, pana la terminarea anchetei. Proprietarul restaurantului a confirmat, partial, povestea, insa spune ca nu a fost nimic contra regulilor.

"Ibra, Abate si inca un prieten au venit sa ma vada si am stat acolo pentru cateva ore. Dupa, ei au mers acasa. A fost ceva ca intre prieteni, ceva normal, ne cunoastem de ceva timp si ne vedem mereu cand avem ocazia. Nu au mancat, dar am baut impreuna un pahar cu vin", a spus omul conform sursei citate. O alta sursa vorbeste despre o intalnire de afaceri, insa aceasta nu este confirmata.