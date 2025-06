A cerut să plece de la Inter! Cristi Chivu ar rămâne fără un om de bază: „Am făcut tot ce am putut”

Calhanoglu a cerut să plece de la Inter

Hakan Calhanoglu (31 de ani) nu își mai dorește să rămână la formația din Serie A, conform tuttomercatoweb. Italienii au dezvăluit discuția pe care ar fi avut-o jucătorul turc cu președintele lui Inter, Giuseppe Marotta (68 de ani).



Mijlocașul de 31 de ani i-ar fi transmis acestuia că își dorește să fie lăsat să meargă la Galatasaray.

„Am venit la Inter pe gratis în 2021, când am plecat de la Milano. Am făcut tot ce am putut timp de patru ani, dar acum vreau să-mi continui cariera la Galata și mi-aș dori ca clubul să-mi arate recunoașterea cuvenită, permițându-mi să mă întorc acasă”, i-ar fi spus Calhanoglu, președintelui de la Inter, conform sursei citate mai sus.

Hakan Calhanoglu a venit la Inter în iunie 2021, liber de contract după despărțirea de AC Milan.

Mijlocașul turc a adunat 182 de meciuri în tricoul „nerazzurrilor” și a reușit să înscrie 38 de goluri și să ofere 32 de assisturi.