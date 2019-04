"El e Dan! E aici de la 9 dimineata!" Motivul pentru care acest fan s-a dus la stadion cu 10 ore inainte de startul partidei

A luat decizia dupa surpriza mare din primul meci.

Cei de la New York Islanders sunt aproape de o mare surpriza in play-off-ul din NHL. Ei au invins in primele 2 partide una dintre favoritele la trofeu, Pittsburgh Penguins, si mai au nevoie de inca 2 victorii pentru a ajunge in cele mai bune 8 echipe din play-off!

Un fan al celor de la Islanders a fost cucerit de performanta echipei sale in primul meci si s-a dus la stadion de la ora 9 dimineata! Asta in conditiile in care meciul incepea la ora 19.00! "El este Dan" au scris cei de la NHL pe pagina oficiala de Twitter. Fanul a decis sa astepte ora de start a partidei pe un scaun pe care l-a asezat in parcarea din fata arenei!

Duminica are loc cel de-al 3-lea meci din serie, de data asta pe terenul celor de la Penguins.