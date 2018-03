VICTORIE PENTRU ROMANIA si se vede EURO: 26-25 cu Rusia! Am urcat pe primul loc in grupa

Nationala de handbal feminin a Romaniei a obtinut o victorie mare in aceasta seara la Cluj.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Nationala Romaniei a castigat in aceasta seara meciul cu Rusia, in sala de la Cluj, si a urcat pe primul loc in grupa de calificare pentru Euro.

Finalul a fost dramatic - Romania a fost condusa, dar a reusit sa revina in ultimele minute si s-a impus cu 26-25. La pauza a fost 15-12.

In meciul tur, disputat miercuri, Rusia a invins Romania la cinci goluri diferenta, scor 30-25.

Romania mai are de jucat doua partide in grupa de calificare, cu Austria si Portugalia.

Sunt doua nationale pe care fetele noastre le-au invins in meciurile tur: 36-25 cu Austria si 32-16 cu Portugalia.

8000 de spectatori au fost in aceasta seara in sala polivalenta de la Cluj.

Clasamentul actualizat, dupa victoria 26-25 cu Rusia:



1. Romania 6p

2. Austria 6p

3. Rusia 4p

4. Portugalia 0p