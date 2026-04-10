Șoc în Liga Zimbrilor! Campioana Dinamo, învinsă acolo unde nu se aștepta nimeni

Șoc în Liga Zimbrilor! Campioana Dinamo, învinsă acolo unde nu se aștepta nimeni Handbal
”Dulăii” au de tras serios în acest sezon pentru un nou titlu.

CS Dinamo Bucureşti, campioana en titre, a fost învinsă de CS Minaur Baia Mare cu scorul de 28-25 (14-15), joi seara, în Sala ''Lascăr Pană'', într-un meci din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Minaur Baia Mare - Dinamo 28-25, după un final extraordinar al gazdelor

Gazdele au dominat ultimul sfert de oră şi au obţinut o victorie neaşteptată, remarcă și Agerpres.

Tudor Botea a marcat 5 goluri pentru Minaur, Ştefan-Gabriel Cumpănici 5, David Pavlov 4, iar Darius-Cătălin Makaria a reuşit 10 intervenţii.

De la Dinamo s-au remarcat Branko Vujovic - 8 goluri, Miklos Rosta - 4 şi Andrii Akimenko - 3.

Cele două echipe se vor înfrunta din nou săptămâna viitoare, în semifinalele Cupei României.

Vestea bună pentru Dinamo este că principala urmăritoare, HC Buzău, a pierdut și ea

Şi principala urmăritoare a lui Dinamo, ACS HC Buzău 2012, a pierdut în această etape, 29-35 în deplasare cu CSM Vaslui.

Dragoş Hanţaru a marcat 10 goluri pentru vasluieni, iar Andrei Iaşceanka a reuşit 8.

Gabrielius Zanas Virbauskas s-a remarcat de la buzoieni, cu 8 goluri.

În alte meciuri, CSU din Suceava a dispus de CSM Sighişoara cu 41-29, iar SCM Politehnica Timişoara a trecut de CS Universitatea Cluj cu 27-26.

Foto: Dragomir Ovidiu / CS Minaur Baia Mare

Clasamentul din Liga Zimbrilor

Clasamente oferite de Sofascore
