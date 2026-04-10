CS Dinamo Bucureşti, campioana en titre, a fost învinsă de CS Minaur Baia Mare cu scorul de 28-25 (14-15), joi seara, în Sala ''Lascăr Pană'', într-un meci din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.
”Dulăii” au de tras serios în acest sezon pentru un nou titlu.
Gazdele au dominat ultimul sfert de oră şi au obţinut o victorie neaşteptată, remarcă și Agerpres.
Tudor Botea a marcat 5 goluri pentru Minaur, Ştefan-Gabriel Cumpănici 5, David Pavlov 4, iar Darius-Cătălin Makaria a reuşit 10 intervenţii.
De la Dinamo s-au remarcat Branko Vujovic - 8 goluri, Miklos Rosta - 4 şi Andrii Akimenko - 3.
Cele două echipe se vor înfrunta din nou săptămâna viitoare, în semifinalele Cupei României.
Vestea bună pentru Dinamo este că principala urmăritoare, HC Buzău, a pierdut și ea
Şi principala urmăritoare a lui Dinamo, ACS HC Buzău 2012, a pierdut în această etape, 29-35 în deplasare cu CSM Vaslui.
Dragoş Hanţaru a marcat 10 goluri pentru vasluieni, iar Andrei Iaşceanka a reuşit 8.
Gabrielius Zanas Virbauskas s-a remarcat de la buzoieni, cu 8 goluri.
În alte meciuri, CSU din Suceava a dispus de CSM Sighişoara cu 41-29, iar SCM Politehnica Timişoara a trecut de CS Universitatea Cluj cu 27-26.
