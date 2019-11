SCM Ramnicu Valcea pierde al 5-lea meci consecutiv in Liga Campionilor si asteapta jocul rezultatelor pentru calificare 

Ramnicu Valcea a ratat mult si s-a vazut invinsa in meciul cu Brest, scor final 23-26

Returul de la Valcea a inceput bine pentru campioana Romaniei, aceasta avand deseori initiativa in prima repriza. S-a jucat de la egal la egal, insa la pauza s-a intrat cu avantaj minim pentru frantuzoaice: 14-15.

Repriza a fost inceputa in forta de valcence, care au preluat imediat conducerea. Pe fondul multor ratari in atac, dar si a unei ofensive precise pe contraatac a adversarului, Brest s-a distantat si la 4 goluri, diferenta pe care a reusit s-o pastreze pana aproape de finalul partidei.

Este a 5-a infrangere pentru SCM Ramnicu Valcea in Liga Campionilor, singura victorie venind in prima partida a grupei, 31-28 cu Bietigheim.

Pentru a reusi totusi calificarea in Main Round, Valcea are nevoie de un rezultat pozitiv al lui Buducnost impotriva nemtoaicelor de la Bietigheim, ultimul loc in grupa.