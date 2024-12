Jucătorii echipei de handbal sunt neplătiți de 9 luni, iar răbdarea lor a ajuns la limită. Portarul Emilian Marocico a vorbit cu emoție și indignare despre condițiile inumane cu care se confruntă.



Condiții sub orice critică la CSM Focșani



Clubul de handbal CSM Focșani trece printr-o criză financiară profundă. De nouă luni, sportivii nu ar fi primit niciun salariu și sunt nevoiți să facă față unor condiții sub orice standard. Lipsa apei, frigul și echipamentele insuficiente sunt doar câteva dintre problemele pe care le-au semnalat jucătorii.



După meciul pierdut cu Potaissa Turda, scor 33-36, Emilian Marocico a răbufnit și a cerut public explicații conducerii clubului.



”Vă rog frumos, nu se poate! Intrăm săptămâna viitoare în a noua lună fără salarii. Dacă puteți să vă gândiți... Nu vă puteți imagina, doar așa să vă gândiți, în mare. Sunt 8 luni în care noi nu știm dacă avem director de club, nu știm cine ne plătește. Nu ne anunță nimeni nimic, nu știm nimic. Aș dori ca cei care se ocupă să vină nu la meci în sală, să vină la antrenamente, să vadă cum sunt antrenamentele, să vadă cum plâng oamenii la antrenamente.



Ne accidentăm și încercăm să facem totul. Cum am stat în frig, fără apă, fără mingi uneori... Să știe toată lumea cum ne antrenăm noi și de ce vin acele greșeli. Nu se mai poate psihic, pur și simplu. Sunt nopți nedormite în care ne trezim și plângem. Avem familii cu toții.



Nu suntem doar 20 de inși, suntem mai multe secții. Avem soții, copii. Dublați sau triplați numărul de oameni pe care voi îi distrugeți pur și simplu pentru că nu sunteți în stare să veniți și să spuneți `Domnilor, bună ziua, ne cerem scuze, asta este problema!`.



Noi nu știm nimic. Nu cunoaștem absolut nimic. Până când? Chiar nu se mai poate. Totuși, suntem oameni și noi. Nu suntem cantitate neglijabilă. Vă rog frumos, dar pe mine mă plătesc niște oameni despre care nu știu dacă au mai multă școală decât mine. Nu vă purtați așa! Nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește, nu contest funcțiile dumneavoastră, dar pur și simplu nu se mai poate. Veniți să vedeți, trebuia să veniți până acum.



Nu mai știm nimic, contracte, anul viitor... Vrem viitor? Cum poate să continue după 9 luni de zile într-un an? Am rămas în continuare pentru că iubim Focșaniul. La noi este chestie de secunde, nu mai este de luni, de săptămâni. Noi suntem eroi, am iubit Focșaniul. Având în vedere că viitorul Focșaniului stă în mâinile dumeavoastră, vă rog, fiți voi eroii Focșaniului!”, a transmis Marocico, potrivit Handbal Mania.

O criză care afectează întreg clubul



Problemele financiare nu sunt limitate doar la echipa de handbal. Secțiile de fotbal, baschet, atletism, șah, judo și tenis de masă din cadrul clubului sunt afectate. CSM Focșani, echipa de fotbal care evoluează în Liga 2, se află și ea în pragul colapsului financiar.



Cu toate acestea, echipa de handbal continuă să lupte pe teren. Ocupând locul 11 în clasament, cu 13 puncte obținute în primele 15 runde, CSM Focșani a reușit să se claseze peste echipe precum Steaua, Odorheiu Secuiesc și CSM Făgăraș.