OPINIE / Esecul CSM-ului: si fara poze cu trofeul, si fara 8 milioane de mici

Primaria Capitalei a cheltuit degeaba 3,5 milioane de euro in acest an cu echipa de handbal feminin.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Fara trofeul Ligii Campionilor si tinand cont de preocuparile predilecte ale organelor locale, risipirea acestei sume ar putea fi privita ca bani luati la propriu de la gura electoratului.



Din moment ce vedem ca actualul primar al Bucurestiului se lauda, dupa 2 ani de mandat, ca a inaugurat un spital, care de fapt are multe dintre sectii nefunctionale, si sesizam ca lucrarile de maxima necesitate intarzie sa fie incepute, fiind ingropate sub sute de studii de fezabilitate, sa vedem ce se putea face concret cu cei 3,5 milioane de euro, adica 16,1 milioane de lei, cat se spune ca a fost bugetul anual al echipei de handbal feminin CSM Bucuresti in acest sezon.



De acesti bani primaria putea sa faca cinste flamanzilor, fripturistilor sau bonviveurilor (depinde din ce unghi privesti), ca tot se anunta in curand recesiune, criza economica si foamete, cu 8 milioane de mici, vreo 3.220.000 de pahare de bere la draft sau carnati, cam 32.200 de vouchere pentru biciclete, vreo 10 targuri, festivaluri sau concerte sa moara contestatarii de ciuda sau vreo doua ansambluri monumentale sa se intoarca dupa soare. Daca PMB tot a dezvelit, in octombrie 2017, unul pentru Principele Rainier al III-lea de Monaco, nu e pacat sa nu faca unul si pentru Carlos Alvarado, presedintele din Costa Rica, sau pentru Hery Rajaonarimampianina, seful din Madagascar? Ca astia sunt mai de-ai nostri, oameni sufletisti...



Nu e mai mare rusinea ca aia de la Craiova au reusit sa castige un trofeu european cu un buget de 3-4 ori mai mic decat al CSM-ului si au acum o cupa cu care sa isi faca selfie-uri? Cum s-o simti Gabriela Firea la intrunirile de partid, cand ii arata Olguta Vasilescu si Claudiu Manda in ciuda fotografiile cu trofeul european? Mai ales ca oltenasii si-au facut si echipa cu jucatoarele de la nationala Romaniei si cu antrenor roman, nu au adus spuma handbalului european, precum CSM-ul. Daca tot o folosesc pe Cristina Neagu ca paravan si paratrasnet impotriva nemultumirilor vis-a-vis de bugetul anual de 15 milioane de euro al clubului si de 3,5 milioane de euro al echipei de handbal feminin, nu puteau conducatorii sa mai puna langa ea niste handbaliste romance tinere, ca sa ne inchida gura si sa le mai scuteasca pe "pensionarele" Ungureanu (38 de ani), Iordache (36 de ani), Manea (33 de ani) si Curea (36 de ani) de eforturi la varste asa inaintate?



Nu pot sau nu vor, pentru ca pleaca patru jucatoare straine (Gullden, Ayglon-Saurina, Niombla si Frafjord) si vin alte cinci straniere (Lekic, Cvijic, Radicevic, Lazovic si Omoregie), iar CSM va ajuta nationala Romaniei fix cu o Neagu plictisita si irascibila si niste Udristoiu si Bazaliu nejucate. Dar e bine ca le tinem altora jucatoarele de nationala in forma, ca sa putem sa ne miram in timpul Campionatului European din 2018, ca, desi cheltuim milioane de euro pe handbal si avem echipa in Final Four, ajungem sa jucam tot cu fete de la Brasov, Craiova si Zalau. Multi cred ca cei de la CSM Bucuresti par sa fi adoptat un proiect gresit, dar, pur si simplu, s-ar putea sa nu existe nicio strategie pentru acest club.



Daca tot se merge pe tactica "panem et circenses", in loc sa ne mai amageasca inca un an cu o echipa de handbal de care nici handbalistele platite cu sute de mii de euro pe an nu par prea entuziasmate, nu s-ar castiga mai mult la capitolul imagine, daca s-ar imparti direct aia 8 milioane de mici cu mustar de Tecuci? Poate se stabileste si vreun record mondial si sa vezi atunci mandrie locala si nationala.