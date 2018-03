E plin Facebook-ul de patrioti! :) Doar 3 suporteri din 153 anuntati au mers sa vada meciul alaturi de Paula Ungureanu si Iulia Curea intr-un bar din Bucuresti

Romania a obtinut o victorie mare in aceasta seara, la Cluj, 26-25 cu Rusia. Suporterii au fost asteptati de nume mari din handbalul romanesc intr-un bar din centrul Bucurestiului. Pe Facebook, lumea s-a ingramadit. In viata reala, scaunele au ramas goale.

Romanii se bucura mai mult pe Facebook decat in viata reala, e concluzia unei situatii stanjenitoare la care au fost expuse nume mari ale handbalului romanesc.

Paula Ungureanu, Iulia Curea, Ramona Farcau si Alina Iordache au fost invitate sa urmareasca impreuna cu suporterii meciul din aceasta seara cu Rusia, o partida foarte importanta pentru calculele calificarii la Euro.

Spiritul patriotic a invaluit butoanele de like, share si attend de pe Facebook, iar impresia era ca va fi un super eveniment, iar lumea va fi nevoita sa stea si in picioare, cu berea in mana, pentru a se bucura de o victorie a fetelor noastre.

153 de persoane isi anuntasera prezenta pe Facebook, un numar mult peste capacitatea meselor din bar.

Numai ca in viata reala lucrurile au stat putin diferit. Au venit doar trei oameni, iar handbaliste au facut haz de necaz.

Cei trei suporteri care au fost prezenti la eveniment s-au ales cu poze si autografe din partea fetelor.

Daca la Bucuresti meciul a fost primit cu apatie, la Cluj partida a starnit mult entuziasm. 8000 de oameni au fost in tribunele salii polivalente.

