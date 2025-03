CS Minaur Baia Mare a terminat la egalitate cu echipa nord-macedoneană RK Alkaloid Skopje, 31-31 (19-15), duminică seara, pe teren propriu, în prima manşă a sferturilor de finală ale competiţiei masculine de handbal EHF European Cup.

Minaur Baia Mare - Alkaloid Skopje 31-31 în sferturile EHF European Cup



Meciul a avut două reprize diametral opuse, cu Minaur mai bună în prima parte, pe care a încheiat-o în avantaj, cu 19-15, şi cu echipa oaspete mai bună după pauză. RK Alkaloid a condus cu 27-24 şi 31-29, dar băimărenii au smuls egalul, 31-31.

Pentru Minaur au marcat Robert Nagy, Ştefan Gabriel Cumpănici, Marcus Dahlin, Artem Kozakevic, Ivan Burzak, Erik Leonard Pop, câte 4 goluri, Milan Kotrc 3, Tudor Botea 2, Anderson Da Silva Mollino 1.

Anton Terehov a avut 7 intervenţii (25%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Aleksandar Petkovski 7, Martin Serafimov 7, Francisco Oliveira E Silva 5, Igor Gjorgiev 4, Martin Velkovski 2, Martin Ivanovski 2, Arnaud Bingo 2, Ivan Djonov 1, Kostadin Petrov 1.

Ivan Galevski a apărat 2 şuturi (8%).

Meciul a fost arbitrat de ucraineanul Anatoli Novikov şi de lituanianul Mindaugas Gatelis, iar delegat EHF a fost turcul Kenan Goekmen.

Manşa secundă va avea loc la Skopje, pe 30 martie.

Filmul meciului, prezentat de site-ul oficial al lui Minaur



”Duminică, 23 martie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda meciului dintre CS Minaur și HC Alkaloid, din prima manșa a sferturilor de finală din EHF European Cup. După o primă repriză bună, Minaur n-a mai mers la fel de bine în partea a doua, a fost egalată de la plus cinci (21-16), apoi a fost condusă la trei goluri (24-27), pentru ca finalul să ne aducă un nesperat egal, după un 7m discutat și răsdiscutat în ultima secundă a meciului.

Ce șanse mai are Minaur în fața unei echipe puternice, care se bate la titlu cu două dintre forțele handbalului din Macedonia de Nord, Vardar și Pelister Bitola, ba chiar nu ne-ar mira ca sezonul viitor să vedem echipa lui Kiril Lazarov jucând în Liga Campionilor.

Lazarov a avut două absențe de marcă în echipă, respectiv centrul Marko Mitev, care marcase până acum 34 de goluri, care este titular în națională țării lui și, se spune, ar fi fost cumpărat de Magdeburg. La fel, are și ruptură de ligament, deci informațiile nu le luăm de bune. Au lipsit și doi dintre pivoți, dar a fost cu cine juca. Sigur, și la Minaur au lipsit Vujic, Cip, Sabou, iar Kozakevych a fost în “piuneze”.

Am vrut să-l vedem și pe Lazarov la lucru. Arată bine la 44 de ani și cred că ar mai putea juca cu succes câțiva ani. Ce este însă la gura lui în timpul meciului, doar cunoscătorii de macedoneană știu. Am mai observat însă, nimeni nu comentează în fața “legendei”. Până la urmă, omul are două campionate în Macedonia de Nord, cinci titluri și patru cupe în Croația, patru titluri și patru cupe în Ungaria, cinci titluri și șase cupe în Spania, Champions League cu Barcelona. Plus că este golgheterul all-time în Liga Campionilor.

Manșa retur va avea loc duminică, 30 martie, ora 20.00, în Sportska Sala “Avtokomanda” din Skopje. Aici vom avea arbitrii din Danemarca: Mads Dahlby Fremstad și Jorgen Jorstad, iar delegat EHF va fi Branko Maric (Serbia)”, a notat site-ul oficial al lui CS Minaur Baia Mare.

Sferturile și semifinalele din EHF European Cup - rezultate și program



Sferturi de finală:

CS Minaur Baia Mare (România) vs HC Alkaloid (Macedonia de Nord): 31-31; retur 30 martie

AEK Athens HC (Grecia) vs RK Partizan AdmiralBet (Serbia): 27-22; retur 29 martie

Olympiacos SFP (Grecia) vs Runar Sandefjord (Norvegia): 37-31; restur 30 martie

Haukar (Islanda) vs HC Izvidac (Bosnia și Herțegovina): 30-27; retur 29 martie

Semifinale (a doua jumătate a lunii aprilie):

CS Minaur / Alkaloid – Olympiacos / Runar Sandefjord

AEK Athens / Partizan – Haukar/ Izvidac.

Ikast Handbold - Dunărea Brăila 32-30 în sferturile EHF European League



HC Dunărea Brăila a fost învinsă în deplasare de echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 32-30 (16-17), duminică, în prima manşă a sferturilor de finală ale competiţiei feminine de handbal EHF European League.

Dunărea a început excelent meciul şi a condus cu 3-0 şi 5-1, rămânând în avantaj pe tot parcursul primei reprize. La pauză, echipa de pe malul Dunării avea avans de un gol, dar Ikast a reuşit să întoarcă scorul în partea secundă, 21-20 (40). Ikast a reuşit patru goluri consecutive şi s-a desprins la 23-20. Dunărea a reuşit egalarea pe final, 30-30, dar Ikast Handbold a marcat ultimele două goluri ale partide.