Dinamo, punct mare obținut în Liga Campionilor la handbal masculin. "Au luptat până în ultima secundă!"

"Un punct mare pentru băieții noștri! Am fost conduși cu șase goluri, dar campionii României au dovedit caracter și au luptat până la ultima secundă! În ultimele secunde am avut șansa victoriei!", au scris pe Facebook cei de la Dinamo.

În min. 37, GOG Gudme conducea cu 27-21, dar Dinamo a marcat de patru ori la rând şi a revenit în meci (27-25). Echipa antrenată de Xavi Pascual a egalat în min. 48, 31-31, iar în min. 53 a preluat conducerea, 35-34. Până la final, echipa daneză a fost cea care a alergat după egalare, reuşind să obţină un punct.

Principalii marcatori pentru Dinamo au fost Akimenko 7 goluri şi Kukic 6, iar de la gazde s-au remarcat Pytlick şi Madsen, cu câte 9 reuşite. Este primul punct în Grupa A pentru Dinamo, care a pierdut prima partidă, cu SC Magdeburg, scor 28-30, pe teren propriu.

În alte partide din etapa secundă, FC Porto - Veszprem 28-35 şi PSG - Orlen Wisla Plock 37-33, iar ultimul meci are loc joi seară, între SC Magdeburg - HC Zagreb. În etapa următoare, Dinamo Bucureşti va juca tot în deplasare, în 28 septembrie, cu Veszprem.

Final results ???? Which player stood out from the crowd?@HBCNantes 35:30 @pickhandball@GOGsport 38:38 @HandbalDinamoRO #ehfcl #HandmadeHistory pic.twitter.com/71YOAOEgoy