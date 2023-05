Echipa lui Adi Vasile a pierdut în deplasare cu 28-32, astfel că misiunea pentru retur a fost, oricum, una dificilă. Chiar și așa, Cristina Neagu (34 de ani) spune că danzele nu au meritat să se califice.

Neagu, de patru ori desemnată cea mai bună handbalistă din lume, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului și crede că CSM București s-ar fi putut califica în faza următoare a competiției.

Cristina Neagu: ”A fost furt pe față! Nu te poți lupta cu sistemul”

„Normal că suntem supărate și dezamăgite, mai ales că am simțit că am fi putut s-o facem, dar e greu să joci șapte contra nouă pentru 60 de minute. În mod special în repriza a doua, când a fost furt pe față. Acum o să spună toată lumea că suntem români, că mereu dăm în arbitraj. Să spună fiecare ce vrea, eu spun ce am simțit.

Cei 5.000 de oameni cred că au simțit la fel, și voi cred că ați simțit la fel. În repriza a doua s-a tras pe față cu echipa din Danemarca, nu spun că nu e o echipă bună, e o echipă foarte bună, dar am simțit că putem întoarce rezultatul. Mai ales în repriza a doua, arbitrajul a fost într-o singură direcție.

Când oamenii au ceva cu tine, îți arată lucrul ăsta nevorbind. Nu te poți lupta cu sitemul, este a doua mare hoție pe care o trăiesc după Campionatul European, împotriva Muntenegrului. Cred că suntem o echipă care merită să fie în Final Four. Cred că este o victorie nemeritată și o calificare nemeritată a echipei din Danemrca. Să dai cartonaș roșu unei jucătoare care ridică brațele și lasă jucătorul să arunce liber la poartă este de neconceput”, a spus Cristina Neagu.

VIDEO - Declarațiile Cristinei Neagu

Meciul din Sala Polivalentă a fost arbitrat de spaniolii Javier Alvarez Mata și Yon Bustamante Lopez. Delegații EHF au fost Tatjana Medved (Serbia) și Arijana Vojic (Bosnia)

În Final Four-ul EHF Champions League, programat pe 3 și 4 iunie, la Budapesta, s-au calificat Team Esbjerg, Vipers Kristiansand, Gyor și FTC-Rail Cargo Hungaria.