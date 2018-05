Cristina Neagu a anuntat principalul obiectiv: medalia de AUR cu nationala: "3 medalii in 18 ani e prea putin"

Cristina Neagu a ratat Liga, dar vrea o medalie olimpica la Tokyo!

Neagu va avea 31 de ani la Jocurile Olimpice din Japonia. Neagu e cea mai buna handbalista din lume, are 3 Baloane de Aur si doar doua medalii in cariera cu nationala, un bronz european si unul mondial. Neagu e liderul noii nationale.



"Sa nu uitam ca si in anii trecuti desi aveam jucatoare foarte bune si experimentate, rezultate au fost destul de slabe. Abia trei medalii in 18 ani sunt rezulate nu tocmai foarte bune. Avem o echipa care isi doreste ca principal obiectiv Olimpiada de la Tokyo" a spus Cristina Neagu.