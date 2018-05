'Promiti ca veti castiga Champions League la anul?!" Raspunsul dat de Cristina Neagu

CSM Bucuresti a castigat finala mica din Champions League dupa 31 - 30 cu Rostov.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Golgeterul sezonului in Liga, Cristina Neagu spune ca performanta le-a mai luat din suparare jucatoarelor lui CSM. Refuza sa promita castigarea Champions League la anul, dar ii asigura pe fani ca va face totul pentru a le indeplini visul suporterilor.

"Nu cred ca ieri n-am fost o echipa. In Romania, la victorii se face nunta, iar la infrangeri inmormantare. Gyor a fost foarte buna, agresiva, nu ne-a lasat sa ne facem jocul. Rostov a fost azi mult mai pasiva, ne-a lasat sa jucam. Nu ne ia din merite, dar jocul de azi si cel de ieri nu pot fi comparate. Motivatia si presiunea au fost cu totul altele ieri. E bine ca am castigat acest meci, pentru public e foarte bine, pentru noi, pentru atmosfera. Oamenii au fost alaturi de noi, chiar daca au fost dezamagiti ieri. Azi au venit din nou si sa ne sustina, ma bucur ca am reusit sa oferim o victorie pentru romani. Azi s-a vazut ca am fost mai relaxate. Pot sa promit ca vom incerca sa facem mai mult la anul, sa ajungem cat ma departe", a spus Neagu la Digisport.