CM de HANDBAL 2021 | "Bianca Bazaliu a făcut un salt important!" Ce spune o fostă mare jucătoare a României 

Naţionala României va debuta azi în grupa C, cu Iran, de la ora 19.00, meci urmat de cel al Norvegiei şi Kazahstan, tot în Grupa C. Obiectivul elevelor lui Adi Vasile îl constituie clasarea între primele 10 națiuni de la Mondialul din Spania.

Aurelia Brădeanu, fosta mare handbalistă a naționalei și-a spus punctul de vedere despre șansele tricolorelor și o remarcă pe Bianca Bazaliu, în absența Cristinei Neagu.

Vicecampioană mondială în 2005, la Sankt-Petersburg, Mica a vorbit cu jurnalistul Marius Huțu, de la eurosport.ro.

"Plecam după rezultate, dar eram și altă generație. Știu că uneori ni se puneam medalii la gât înainte de a pleca la competiții, pe undeva normal, aveam un lot valoros, erau jucătoare care activau la cel mai înalt nivel, în Liga Campionilor.

Am și câștigat câteva medalii, sunt mulți care spun că ar fi trebuit să obținem și mai multe, mai strălucitoare, dar uneori nu au venit din diferite motive. Au fost însă foarte importante și cele câștigate. Un mare gol în sufletul meu este că nu am ajuns să obținem o medalie și la Jocurile Olimpice, pentru că am avut o echipă foarte bună. Au fost câțiva factori care au perturbat acest obiectiv. Acesta este marele și marele meu of al carierei", a declarat Aurelia Brădeanu, pentru sursa mai sus citată.

CM de HANDBAL 2021 | Remarcata Aureliei Brădeanu

"Mica" spune că Bianca Bazaliu are toate calitățile pentru a impresiona la turneul din Spania. "Mă bucur foarte tare pentru ea că a început să joace, se vede că a făcut un salt important. Poate că ar fi trebuit să apară mai devreme, lumea se aștepta cumva să explodeze după ce a venit la CSM București, dar asta a fost situația".

Tot azi mai sunt programate partidele dintre Rusia - Camerunşi Serbia - Polonia (grupa B), Franţa - Angola şi Muntenegru - Slovenia (A), Olanda - Puerto Rico şi Suedia - Uzbekistan (D).

Programul următoarelor partide în Grupa C: 5 decembrie - România - Kazakhstan, Norvegia - Iran; 7 decembrie - Kazakstan - Iran, Norvegia - România.

32 de echipe naţionale se află la start, iar primele trei clasate din grupele preliminare se vor califica în grupele principale, cu meciuri programate între 8-13 decembrie. Primele două clasate în aceste grupe se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.