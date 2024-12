Care au fost performanțele handbalului românesc în 2024? Răspunsul șefului FRH

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, pentru Agerpres, că 2024 a fost un an intens pentru instituţia pe care o conduce, volumul de muncă fiind în creştere odată cu mărirea numărului competiţiilor pe care le organizează.

Din: "A fost un an complex, cu foarte multă muncă"



"A fost un an intens, complex, cu foarte multă muncă. Şi repet, cu foarte multă muncă. Suntem o federaţie foarte activă, consider eu ambiţioasă, avem foarte multe competiţii de organizat. A crescut numărul echipelor înscrise în campionatele de juniori şi tineret în ultimii doi ani cu 40%, faţă de 2014 numărul echipelor s-a dublat. Noi, oamenii din federaţie, administraţia, suntem aproape aceiaşi, deci lucrăm de trei ori mai mult, de patru ori mai mult, cu aceiaşi oameni. Bugetul nu ne permite să mărim numărul personalului care lucrează în momentul de faţă şi a trebuit să luăm anumite decizii despre cum folosim acest buget. Putem să mărim numărul de angajaţi ai Federaţiei Române de Handbal, dar vom lua din banii de pregătire ai echipelor naţionale.



Am preferat să ne chinuim mai mult noi şi să oferim pregătire suficientă pentru loturile naţionale. Din perspectiva asta am spus că a fost un an foarte intens şi vom continua pe acest drum al muncii asidue. Spun lucrurile astea din suflet şi aşa consider că se întâmplă acum aici. Echipele naţionale de juniori şi tineret au peste 100 de zile de pregătire pe an, organizăm Trofeul Carpaţi la toate categoriile de vârstă, ceea ce nu s-a întâmplat până acum decât la nivel de seniori şi senioare. Gândiţi-vă că sunt opt echipe naţionale, avem opt turnee internaţionale de organizat. Şi numărul de zile de pregătire este de 100. Gândiţi-vă că o zi din trei copiii sunt prezenţi la echipele naţionale", a declarat Din.

Care au fost performanțele handbalului românesc în 2024



Printre performanţele handbalului românesc în 2024, Din a menţionat şi participarea cu trei echipe în Liga Campionilor, la feminin, CSM Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Gloria Bistriţa.



"În afară de faptul că am avut o participare foarte numeroasă şi foarte bună în cupele europene, este pentru prima oară când am avut trei echipe înscrise în Liga Campionilor la fete şi din câte ştiu doar Ungaria mai are această performanţă. Şi ei investesc aproape de 15 ani şi au trecut prin tot zbuciumul ăsta prin care trecem şi noi acum, cu protecţia jucătorului, au folosit şi ei fel de fel de metode.

Chiar am vorbit de curând cu preşedintele federaţiei Ungariei şi mi-a spus că şi ei l-au avut şi l-au scos, pentru că s-au triplat bugetele şi rezultatele nu au fost cele aşteptate. Ei au o singură restricţie în momentul de faţă, de fapt condiţie, şi ei şi Franţa, folosirea la meciurile de ligă a doi jucători tineri. Franţa, doi jucători tineri crescuţi în propria pepinieră, Ungaria doi jucători tineri", a afirmat preşedintele FRH.



În ceea ce priveşte problemele întâmpinate în acest an, Constantin Din a afirmat că şi-ar dori ca oamenii care activează în handbal să fie mai uniţi.



"Consider că dacă structurile implicate, oamenii implicaţi în handbal ar fi mai uniţi, cu siguranţă handbalul românesc ar fi mult mai sus decât este acum. Voi încerca să-i conving pe cei implicaţi, să le arăt că intenţiile noastre sunt de progres şi dacă voi reuşi să coagulez toate forţele sunt convins că vor veni şi rezultatele foarte bune destul de repede. Ceea ce se întâmplă în handbal se întâmplă în toată societatea, nu cred că handbalul este un domeniu special şi că aceste lucruri nu se regăsesc şi în alte sporturi şi în alte domenii, este un lucru firesc. Unde sunt mai uniţi, au şi rezultate mai bune.

Din fericire, aşa cum unii spuneau că suntem în lumea a treia, rezultatele au dovedit că de fapt nu suntem acolo, suntem foarte aproape de cei mai buni. Sperăm să devenim şi noi uniţi, printre cei mai buni, dar suntem aproape de cei mai buni. Nu cred că sunt foarte multe domenii în care putem să ne lăudăm că suntem pe locul 11 în Europa, aşa cum s-a întâmplat acum la Campionatul European", a precizat Din.

Din spune care sunt obiectivele pentru 2025



Calificarea la Campionatul Mondial de senioare şi la Campionatul European de seniori se află printre obiectivele federaţiei de handbal pentru 2025.



"Vom încerca să fim mai uniţi. 2025, teoretic, ar trebui să ne asigure calificarea la Campionatul Mondial de senioare, vom încerca, şi teoretic ar trebui să reuşim, să ne calificăm şi cu echipa de seniori la Campionatul European, vom participa cu celelalte echipe de tineret masculin la Campionatul Mondial şi sper să fim în primele 10 din lume. Cu echipa de tineret şi de junioare participăm la Campionatul European, unde cred că vor fi nişte rezultate mult mai bune decât anul trecut", a completat preşedintele FRH.